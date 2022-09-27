Разведчики ВС РФ: ВСУ боятся стрелкового боя на Угледарском направлении

ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия. Военнослужащие Украины пытаются атаковать город Красный Лиман в ДНР и прорвать оборону. Армия России отбивает атаки ВСУ, в том числе благодаря своевременному подкреплению.

Российские разведчики в опросе корреспондентом РИА Новости рассказали о том, что украинская сторона на Угледарском направлении боится выходить в стрелковый бой.

"Не умеют наверное", — отметили они.

Ранее комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский высказался относительно намерений противника. По его мнению, ВСУ рассматривают Угледарское направление в качестве основного для нанесения удара. Это делается с целью отрезать союзные силы ВС РФ и НМ ДНР по линии Мариуполя.