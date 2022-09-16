Ходаковский заявил, что ВСУ готовят наступление на Угледарском направлении

Боевики украинской армии ведут себя слишком нагло и даже безбашенно. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он отметил, что затишье в ходе военной спецоперации подошло к концу. Последние две недели украинские войска стали очень активными, раньше боевики ВСУ вели себя по-другому, заявил комбат.

Он не исключает, что солдаты киевского режима находятся под воздействием психотропных веществ, которые придают им "прилив храбрости".

"Наши наблюдатели на передовой говорят: мы ведём огонь по украинской группе, видим — они продолжают ползти. Любой другой нормальный, здоровый, вменяемый человек включил бы уже инстинкт самосохранения и куда-нибудь бы попытался спрятаться. А эти ползут", — рассказал Ходаковский.

По мнению комбата, противник рассматривает Угледарское направление в качестве основного для нанесения удара, чтобы отрезать союзные силы по линии Мариуполя.

"Будет ли это главный или отвлекающий удар, или это будет не то, и не другое, трудно пока сказать", — указал он в беседе с изданием "Украина.ру".