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Ходаковский заявил, что ВСУ готовят наступление на Угледарском направлении

Силовые структуры

Боевики украинской армии ведут себя слишком нагло и даже безбашенно. Об этом заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский. Он отметил, что затишье в ходе военной спецоперации подошло к концу. Последние две недели украинские войска стали очень активными, раньше боевики ВСУ вели себя по-другому, заявил комбат.

Ходаковский заявил, что ВСУ готовят наступление на Угледарском направлении

Он не исключает, что солдаты киевского режима находятся под воздействием психотропных веществ, которые придают им "прилив храбрости".

"Наши наблюдатели на передовой говорят: мы ведём огонь по украинской группе, видим — они продолжают ползти. Любой другой нормальный, здоровый, вменяемый человек включил бы уже инстинкт самосохранения и куда-нибудь бы попытался спрятаться. А эти ползут", — рассказал Ходаковский.

По мнению комбата, противник рассматривает Угледарское направление в качестве основного для нанесения удара, чтобы отрезать союзные силы по линии Мариуполя.

"Будет ли это главный или отвлекающий удар, или это будет не то, и не другое, трудно пока сказать", — указал он в беседе с изданием "Украина.ру".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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