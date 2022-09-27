Западные страны продолжают нагнетать милитаристскую обстановку у границ России в угоду главному хозяину — США.
Военный аналитик Борис Рожин в своём аккаунте мессенджера сообщает со ссылкой на свои источники из Европы, что к российским границам в Калининградском направлении с Польши идут эшелоны военной техники, в частности, с боевыми машинами пехоты — БМП.
"Прислали из Польши. Эшелон с БМП движется в направлении Калининграда", — сообщает эксперт.
Ранее обозреватель рассказал об уничтоженной на Херсонском направлении американской бронированной машине International MaxxPro класса MRAP.
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