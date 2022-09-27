Рожин: "Эшелон с БМП движется в направлении Калининграда"

Западные страны продолжают нагнетать милитаристскую обстановку у границ России в угоду главному хозяину — США.

Военный аналитик Борис Рожин в своём аккаунте мессенджера сообщает со ссылкой на свои источники из Европы, что к российским границам в Калининградском направлении с Польши идут эшелоны военной техники, в частности, с боевыми машинами пехоты — БМП.

"Прислали из Польши. Эшелон с БМП движется в направлении Калининграда", — сообщает эксперт.

Ранее обозреватель рассказал об уничтоженной на Херсонском направлении американской бронированной машине International MaxxPro класса MRAP.