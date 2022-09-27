Алёхин: Украина и США втягивают Россию в ядерную войну

Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что на случай применения РФ ядерного оружия в СВО, у Вашингтона есть план с "ужасающими" последствиями.

Но Штаты сами напуганы этим заявлением, и таким образом они просто наблюдают за реакцией Москвы.

Об этом сообщил военный эксперт Геннадий Алёхин.

"При этом мы таких заявлений не делали. В отличие от некоторых официальных лиц Запада, Лиз Трасс и прочих лидеров", — в интервью"Украине.ру" сказал аналитик.

Однако несмотря на то что Украина и Соединённые Штаты пытаются нас втянуть в ядерную войну этими провокационными заявлениями, до ядерного конфликта, конечно, не дойдёт, уверен обозреватель.

По его словам, в Пентагоне не полные идиоты сидят и понимают, чем это может закончиться.

"Они прекрасно понимают, что Россия обладает таким потенциалом, что мало не покажется!" — подытожил Алёхин.