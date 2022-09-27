Госсекретарь США Энтони Блинкен на днях заявил, что на случай применения РФ ядерного оружия в СВО, у Вашингтона есть план с "ужасающими" последствиями.
Но Штаты сами напуганы этим заявлением, и таким образом они просто наблюдают за реакцией Москвы.
Об этом сообщил военный эксперт Геннадий Алёхин.
"При этом мы таких заявлений не делали. В отличие от некоторых официальных лиц Запада, Лиз Трасс и прочих лидеров", — в интервью"Украине.ру" сказал аналитик.
Однако несмотря на то что Украина и Соединённые Штаты пытаются нас втянуть в ядерную войну этими провокационными заявлениями, до ядерного конфликта, конечно, не дойдёт, уверен обозреватель.
По его словам, в Пентагоне не полные идиоты сидят и понимают, чем это может закончиться.
"Они прекрасно понимают, что Россия обладает таким потенциалом, что мало не покажется!" — подытожил Алёхин.
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