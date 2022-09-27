Ищенко: когда возьмём Одессу и Харьков, солдаты в ВСУ закончатся

В Одесской и Харьковской областях тоже могут пройти референдумы о вхождении в РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра системного анализа и прогнозирования, эксперт Ростислав Ищенко.

Он отметил, что с учётом референдумов многие военные ВСУ, которые родом из Запорожской или Херсонской области, уже начинают задумываться.

"Куда они пойдут, когда закончатся боевые действия. И в этих условиях у многих может возникнуть желание сдаться. Зачем воевать, когда их дом рядом", — цитирует политолога "Независимая газета".

И чем больше людей сложат оружие, тем быстрее всё закончится, уверен обозреватель

По его словам, когда ВС РФ возьмут ещё пару-тройку областей: Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую, то там тоже состоятся референдумы.

"Когда эти весьма населенные регионы тоже войдут в состав России, то, глядишь, и весь мобилизационный потенциал у Киева иссякнет", — подытожил Ищенко.