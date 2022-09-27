В Одесской и Харьковской областях тоже могут пройти референдумы о вхождении в РФ.
Об этом сообщил руководитель Центра системного анализа и прогнозирования, эксперт Ростислав Ищенко.
Он отметил, что с учётом референдумов многие военные ВСУ, которые родом из Запорожской или Херсонской области, уже начинают задумываться.
"Куда они пойдут, когда закончатся боевые действия. И в этих условиях у многих может возникнуть желание сдаться. Зачем воевать, когда их дом рядом", — цитирует политолога "Независимая газета".
И чем больше людей сложат оружие, тем быстрее всё закончится, уверен обозреватель
По его словам, когда ВС РФ возьмут ещё пару-тройку областей: Харьковскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую, то там тоже состоятся референдумы.
"Когда эти весьма населенные регионы тоже войдут в состав России, то, глядишь, и весь мобилизационный потенциал у Киева иссякнет", — подытожил Ищенко.
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