Ищенко: после референдума Киев не заплачет и не уйдёт из Запорожья

Сильной необходимости в референдумах не было, ибо Запад всё равно не признает эти результаты, и воссоединиться с РФ эти территории могли бы даже после обращений местных властей.

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что если бы референдумы изменили бы ситуацию на полях сражений, то Кремль только бы референдумами и занимался.

"Давайте проголосуем за то, чтобы Украина капитулировала. Всё проголосуют, и что? На следующий день Украина капитулирует?" — спрашивает эксперт.

От отметил, что Запорожская область хотя и станет частью РФ, но областной центр находится под контролем Киева. И с нашей точки зрения это будет оккупированная националистами российская территория.

"Как вы думаете, украинские войска после референдума заплачут и уйдут из Запорожья? Нет, они его будут защищать дальше. И долго, наверное, будут защищать", — подытожил Ищенко.