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Ищенко: после референдума Киев не заплачет и не уйдёт из Запорожья

Силовые структуры

Сильной необходимости в референдумах не было, ибо Запад всё равно не признает эти результаты, и воссоединиться с РФ эти территории могли бы даже после обращений местных властей.

Ищенко: после референдума Киев не заплачет и не уйдёт из Запорожья

Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что если бы референдумы изменили бы ситуацию на полях сражений, то Кремль только бы референдумами и занимался.

"Давайте проголосуем за то, чтобы Украина капитулировала. Всё проголосуют, и что? На следующий день Украина капитулирует?" — спрашивает эксперт.

От отметил, что Запорожская область хотя и станет частью РФ, но областной центр находится под контролем Киева. И с нашей точки зрения это будет оккупированная националистами российская территория.

"Как вы думаете, украинские войска после референдума заплачут и уйдут из Запорожья? Нет, они его будут защищать дальше. И долго, наверное, будут защищать", — подытожил Ищенко.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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