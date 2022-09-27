Военные ВСУ отступили под Первомайским, бросив БМП и сослуживцев

В рамках СВО на Украине военные ДНР ведут наступательную операцию к западу от Донецка в направлении села Первомайское. ВСУ пытаются сдерживать пехоту, направляя поддержку своей обороне.

Противник попытался контратаковать на данном участке фронта, однако разведчики ДНР выявили передвижение украинских подразделений и передали целеуказание артиллеристам для нанесения удара. Под плотным артиллерийским огнём ВСУ отступили, бросив повреждённую БМП, танк и другую боевую технику. При этом передний край сил противника остался один на один с атакующими военными ДНР.

"Остатки пехоты ретировались назад на свои позиции. Тем самым первый эшелон своих позиций они оставили, бросив своих "побратимов" без прикрытия", — цитирует "Военное обозрение" слова офицера НМ ДНР.

Успешное отражение контратаки ВСУ было осуществлено в том числе благодаря насыщению фронта беспилотниками, с помощью которых нашим бойцам удаётся вовремя выявить приближение противника.