Стрелков заявил, что РФ проведёт несколько волн мобилизации

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что в России могут пройти несколько волн мобилизации. По его мнению, это позволит получить качественное превосходство в живой силе над противником.

"Я полагаю, что Россия проведёт несколько волн мобилизации. Создаст качественное и количественное превосходство над ВСУ, разгромит их и принудит к капитуляции. Вижу только такой итог", — сказал он в беседе с НСН.

Стрелков выразил надежду, что страны НАТО не пожелают вступать в полномасштабное противостояние с Россией, ограничившись поставками вооружений и наёмников. В любом случае Украина проиграет и будет переформатирована, считает он.

При этом Стрелков подчеркнул, что частичная мобилизация снижает шансы на возможное применение РФ ядерного вооружения.