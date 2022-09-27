Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что в России могут пройти несколько волн мобилизации. По его мнению, это позволит получить качественное превосходство в живой силе над противником.
"Я полагаю, что Россия проведёт несколько волн мобилизации. Создаст качественное и количественное превосходство над ВСУ, разгромит их и принудит к капитуляции. Вижу только такой итог", — сказал он в беседе с НСН.
Стрелков выразил надежду, что страны НАТО не пожелают вступать в полномасштабное противостояние с Россией, ограничившись поставками вооружений и наёмников. В любом случае Украина проиграет и будет переформатирована, считает он.
При этом Стрелков подчеркнул, что частичная мобилизация снижает шансы на возможное применение РФ ядерного вооружения.
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