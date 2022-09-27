Сотрудников патриотических изданий, не входящих в список системообразующих предприятий, нужно освободить от частичной мобилизации. Такое мнение выразил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
В интервью ФАН он отметил, что Россия может сдать свои позиции в информационной войне, если журналистов начнут отправлять на службу.
По его словам, в каждом субъекте РФ есть обязательные общедоступные и муниципальные каналы, а также ведущие печатные средства массовой информации. Такие медиа объединяются в огромную инфраструктуру, пояснил Малькевич.
"И получается, что все эти люди подлежат мобилизации? Там очень много патриотов работает", — сказал представитель Общественной палаты.
Он добавил, что власти начали забывать про региональных журналистов. Малькевич подчеркнул: эти специалисты должны остаться на своих местах, ведь именно они заботятся о социальном самочувствии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.