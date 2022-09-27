Малькевич призвал освободить от частичной мобилизации всех журналистов

Сотрудников патриотических изданий, не входящих в список системообразующих предприятий, нужно освободить от частичной мобилизации. Такое мнение выразил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

В интервью ФАН он отметил, что Россия может сдать свои позиции в информационной войне, если журналистов начнут отправлять на службу.

По его словам, в каждом субъекте РФ есть обязательные общедоступные и муниципальные каналы, а также ведущие печатные средства массовой информации. Такие медиа объединяются в огромную инфраструктуру, пояснил Малькевич.

"И получается, что все эти люди подлежат мобилизации? Там очень много патриотов работает", — сказал представитель Общественной палаты.

Он добавил, что власти начали забывать про региональных журналистов. Малькевич подчеркнул: эти специалисты должны остаться на своих местах, ведь именно они заботятся о социальном самочувствии.