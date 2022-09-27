Депутат Валеев: в ряде случаев допподготовка для мобилизованных не предусмотрена

Сроки дополнительной подготовки для граждан, попавших под частичную мобилизацию, устанавливаются военным командованием. В ряде случаев по его решению эта подготовка отсутствует, если речь идёт о тех, кто уже имеет недавний боевой опыт. Об этом рассказал депутат Госдумы Эрнест Валеев.

"Отдельные случаи могут быть… Есть люди, которых сегодня учить — только портить, если выражаться обыденным языком. Есть люди, которым сегодня не нужна дополнительная подготовка и их достаточно много. Мы говорим о лицах с хорошим военным образованием и участников боевых действий", — объяснил Валеев в беседе с URA. RU.

Законодательно же сроки дополнительной подготовки для мобилизованных россиян не приписаны, отметил парламентарий. Сроки назначаются командованием, и зависят от уровня подготовленности и вида военно-учётной специальности гражданина.

Место прохождения дополнительной подготовки также определяет командование, добавил Валеев.