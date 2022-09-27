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Леонков назвал уникальными применяемые на Украине ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ

Силовые структуры

Минобороны РФ получило от "Уралвагонзавода" партию тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепёк". По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, это вооружение российского производства является уникальным.

Он отметил, что оружие предназначено для ведения ближнего боя. Способные наносить высокоточные удары по различным целям на расстоянии до шести километров, "Солнцепёки" способны уничтожать значительные силы противника.

"Российские ТОС являются уникальным оружием, которому нет аналогов в мире. Подобные вооружения не производят ни в США, ни в других странах", — рассказал Леонков "Газете.Ru".

ТОС-1А "Солнцепёк" активно применяется российской армией в рамках специальной военной операции на Украине для уничтожения позиций ВСУ.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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