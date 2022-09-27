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Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится

Силовые структуры

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что уверен в победе ВСУ, однако считает, что конфликт на этом не будет исчерпан. По его мнению, вслед за "победой" украинских войск наступит пауза, после чего начнётся подготовка к дальнейшим военным действиям.

Залужный заявил, что текущим конфликтом борьба РФ и Украины не завершится

По версии издания "Военное обозрение", Залужный может оказаться правым только в том, что пауза действительно наступит, но не после победы ВСУ, а после вхождения новых регионов в состав РФ и после их зачистки. Тогда могут быть подписаны какие-либо соглашения из серии "Минск-3" или "Стамбул-2", пишет источник.

"Но все мы прекрасно помним, чем завершился "Минск-2". Таким образом, за исключением "победы" ВСУ в текущем противостоянии, в остальном Залужный может оказаться прав."

Отмечается, что Запад не будет вступать в прямой конфликт с РФ, однако продолжит оказание военной помощи Украине. Тогда Россию может ожидать следующий этап ожесточённого противостояния.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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