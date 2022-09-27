США ещё не передавали Киеву NASAMS, поставки ожидаются через два месяца

Соединённые Штаты ещё не передавали киевскому режиму системы противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает Министерство обороны США и отмечает, что поставки ожидаются только через два месяца.

Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что ракеты NASAMS ещё не на Украине.