Соединённые Штаты ещё не передавали киевскому режиму системы противовоздушной обороны NASAMS.
Об этом сообщает Министерство обороны США и отмечает, что поставки ожидаются только через два месяца.
Ранее пресс-секретарь президента Украины заявил, что ракеты NASAMS ещё не на Украине.
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Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.