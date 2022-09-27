Украинские войска направили дополнительные силы в район Красного Лимана, чтобы отрезать российскую армию в регионе. Штурмовая рота ВСУ при поддержке бронированных машин пехоты (БМП) попыталась прорвать оборону с восточной стороны города. Однако боевиков ожидало мощное сопротивление ВС РФ.
В результате боевых действий украинская группировка потеряла три БМП и два пикапа. Остатки ВСУ отступили в сторону населённого пункта Диброво, оставив раненых сослуживцев.
В других регионах Донецкой Народной Республики также идут ожесточённые столкновения, заявили военные корреспонденты "Русской весны".
"Враг непрерывно атакует Дробышево, применяя артиллерию и вертолёты, атаки врага отражают "Барс-13" "Русский Легион" и части 40-й армии. Тяжёлые бои в районе Шандриголова, враг здесь смог продвинуться", — отмечают военкоры.
Боевики ВСУ пытаются перерезать снабжение лиманский группировки и наносят удары по трассе Сватово — Кременная. В ответ российская армия ведёт плотный артиллерийский огонь по противнику.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.