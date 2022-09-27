ВСУ бросили большие силы на Красный Лиман — в ДНР идут ожесточённые бои

Украинские войска направили дополнительные силы в район Красного Лимана, чтобы отрезать российскую армию в регионе. Штурмовая рота ВСУ при поддержке бронированных машин пехоты (БМП) попыталась прорвать оборону с восточной стороны города. Однако боевиков ожидало мощное сопротивление ВС РФ.

В результате боевых действий украинская группировка потеряла три БМП и два пикапа. Остатки ВСУ отступили в сторону населённого пункта Диброво, оставив раненых сослуживцев.

В других регионах Донецкой Народной Республики также идут ожесточённые столкновения, заявили военные корреспонденты "Русской весны".

"Враг непрерывно атакует Дробышево, применяя артиллерию и вертолёты, атаки врага отражают "Барс-13" "Русский Легион" и части 40-й армии. Тяжёлые бои в районе Шандриголова, враг здесь смог продвинуться", — отмечают военкоры.

Боевики ВСУ пытаются перерезать снабжение лиманский группировки и наносят удары по трассе Сватово — Кременная. В ответ российская армия ведёт плотный артиллерийский огонь по противнику.