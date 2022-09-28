Popular Mechanics назвало лучшим танком на Украине российский Т-90М

Большинство из танков, которые участвуют в боях на Украине, устарели. Только российский Т-90М составляет исключение. Это лучший танк, принимающий участие в специальной военной операции (СВО), пишет американский журнал Popular Mechanics.

Эксперты издания отмечают, что часть танков в значительной степени устарели по современным стандартам, хотя некоторые из них, например румынский T-55S и польский PT-91 Twardy показали скромные улучшения в управлении огнём, огневой мощи, мобильности и датчиках.

Кроме того, натовские Т-72, ​​как и российские современные танки Т-72, ​​Т-80 и Т-90, располагают одним и тем же инженерным компромиссом. Это означает, что башня имеет свойство отбрасываться при её пробитии на некоторое расстояние. При этом последствия ля экипажа катастрофические.

Издание также добавило, что в текущих условиях были бы более эффективны современные танки вроде Leopard 2, M1A2 Abrams и Т-90М.