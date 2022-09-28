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ВСУ повредили гостиницу и шесть домов при обстреле Ворошиловского района Донецка

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

По информации ведомства, в результате атаки украинских боевиков повреждены шесть многоквартирных домов, а также здание гостиницы Park Inn. Отмечается, что мирные жители не пострадали во время обстрела.

Представители штаба теробороны порекомендовали гражданам не выходить из квартир без лишней необходимости.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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