Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Ворошиловскому району Донецка. Об этом сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
По информации ведомства, в результате атаки украинских боевиков повреждены шесть многоквартирных домов, а также здание гостиницы Park Inn. Отмечается, что мирные жители не пострадали во время обстрела.
Представители штаба теробороны порекомендовали гражданам не выходить из квартир без лишней необходимости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.