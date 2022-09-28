Карпентер: Украина — последний пункт в списке вызванных США кровавых трагедий

Вашингтон и его "ручные СМИ" заявляют, что внешняя политика Белого дома за последние несколько десятилетий была весьма успешной и принесла пользу не только Штатам, но и всему миру в целом.

С этим поспорил старший научный сотрудник по обороне и внешней политике Института Катона Тед Карпентер в статье The American Conservative.

Автор отмечает, что такие утверждения не совсем верны. И даже во времена холодной войны всё было иначе. Карпентер удовлетворён "мирным" концом Советского Союза, который якобы был вызван конфронтацией с США, но отмечает, что американский курс во Вьетнаме в 70-е и в Афганистане в 80-е годы привёл к большим страданиям и жертвам.

"Деятельность лидеров США после холодной войны была ещё хуже. Множество опустошительных кровавых трагедий — прежде всего, на Балканах, в Афганистане (снова), Ираке, Ливии, Сирии и Йемене — отмечают глобальный след дяди Сэма, состоящий из разрушений", — подчеркнул аналитик.

Решение администрации Байдена использовать Украину в качестве разменной монеты в борьбе с РФ сделало её последним пунктом в этом "кровавом" списке, подытожил Карпентер.