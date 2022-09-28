По данным мировых средств массовой информации, на газопроводе "Северный поток" произошла "авария".
А максимальную выгоду от приостановки трубопровода получает Вашингтон, поскольку в результате Европа попадает в большую зависимость от газа из США.
Об этом сообщил кандидат экономических наук, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.
Он отметил, что необходимое следствие с целью определения, является ли "авария" результатом диверсии, должна провести пострадавшая Европа.
"Пусть следствие идёт, пусть европейцы разбираются. Они же пострадавшая сторона, вроде как, ну, и с Россией", — в интервью "Украина.ру" подчеркнул аналитик.
Пока неясно, как должен реагировать Кремль, ибо доказательств диверсии пока нет, подытожил Дудчак.
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