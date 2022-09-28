Дудчак: остановка "Северного потока" максимально выгодна США

По данным мировых средств массовой информации, на газопроводе "Северный поток" произошла "авария".

А максимальную выгоду от приостановки трубопровода получает Вашингтон, поскольку в результате Европа попадает в большую зависимость от газа из США.

Об этом сообщил кандидат экономических наук, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он отметил, что необходимое следствие с целью определения, является ли "авария" результатом диверсии, должна провести пострадавшая Европа.

"Пусть следствие идёт, пусть европейцы разбираются. Они же пострадавшая сторона, вроде как, ну, и с Россией", — в интервью "Украина.ру" подчеркнул аналитик.

Пока неясно, как должен реагировать Кремль, ибо доказательств диверсии пока нет, подытожил Дудчак.