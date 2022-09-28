Евросоюз, Североатлантический альянс и страны G7 должны немедленно предоставить Киеву новую военную технику, в том числе дальнобойное оружие и танки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.
Представители ведомства также попросили Запад принять дополнительные санкции в отношении Москвы в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.
"Украина призывает ЕС, НАТО и G7 серьёзно усилить военную поддержку, в частности поставить танки, самолёты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, системы противоракетной и противовоздушной обороны", — сказано в публикации.
Кроме того, сотрудники внешнеполитического ведомства пообещали наказать всех граждан Украины, которые принимали участие в организации референдумов.
По информации МИД, Киев уже принимает меры по розыску этих людей и привлечению их к ответственности.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.