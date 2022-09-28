МИД Украины призвал ЕС и НАТО предоставить Киеву дальнобойную артиллерию

Евросоюз, Североатлантический альянс и страны G7 должны немедленно предоставить Киеву новую военную технику, в том числе дальнобойное оружие и танки. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Представители ведомства также попросили Запад принять дополнительные санкции в отношении Москвы в связи с проведением референдумов в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях.

"Украина призывает ЕС, НАТО и G7 серьёзно усилить военную поддержку, в частности поставить танки, самолёты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, системы противоракетной и противовоздушной обороны", — сказано в публикации.

Кроме того, сотрудники внешнеполитического ведомства пообещали наказать всех граждан Украины, которые принимали участие в организации референдумов.

По информации МИД, Киев уже принимает меры по розыску этих людей и привлечению их к ответственности.