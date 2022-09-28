Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи о возможном изменении формата спецоперации на Украине после вхождения новых территорий в состав России.
По его словам, лишь президент РФ Владимир Путин имеет право принимать решения о переформатировании специальной военной операции в контртеррористическую. На брифинге пресс-секретарь российского лидера добавил, что ему пока неизвестно о таких планах.
"В любом случае решение может принять только верховный главнокомандующий", — подчеркнул Песков.
В среду, 28 сентября, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал ввести контртеррористический статус в регионе. Он убеждён: это позволит оперативно "навести порядок".
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что российская спецоперация на Украине превратится в контртеррористическую после законодательного закрепления итогов референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.