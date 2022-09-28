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Рогов призвал ввести контртеррористический статус в Запорожской области

Силовые структуры

Статус специальной военной операции (СВО) в Запорожской области нужно изменить на контртеррористический. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Рогов призвал ввести контртеррористический статус в Запорожской области

В интервью РИА Новости он отметил, что в таком случае союзные войска смогут оперативно "навести порядок" на освобождённых землях и защитить мирное население от украинских националистов.

"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменён на контртеррористический", — подчеркнул представитель администрации.

В понедельник, 26 сентября, руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что вскоре российская спецоперация на Украине превратится в контртеррористическую. По его мнению, это произойдёт после присоединения освобождённых регионов к Российской Федерации.

"Мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — сказал глава Крыма.

Ранее Рогов заявил, что Запорожская область может стать частью РФ уже в ближайшие дни.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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