Статус специальной военной операции (СВО) в Запорожской области нужно изменить на контртеррористический. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
В интервью РИА Новости он отметил, что в таком случае союзные войска смогут оперативно "навести порядок" на освобождённых землях и защитить мирное население от украинских националистов.
"Статус спецоперации в Запорожской области должен быть изменён на контртеррористический", — подчеркнул представитель администрации.
В понедельник, 26 сентября, руководитель Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что вскоре российская спецоперация на Украине превратится в контртеррористическую. По его мнению, это произойдёт после присоединения освобождённых регионов к Российской Федерации.
"Мы фактически будем проводить уже не СВО, а контртеррористическую операцию на своих территориях", — сказал глава Крыма.
Ранее Рогов заявил, что Запорожская область может стать частью РФ уже в ближайшие дни.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.