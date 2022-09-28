Российская армия нанесла высокоточный удар по цехам бронетанкового завода в Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, на предприятии было размещено свыше 90 танков и других боевых бронированных автомобилей Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Воздушно-космические силы (ВКС) РФ в районе Харькова поразили производственные цеха бронетанкового завода", — подтвердили в Минобороны.
Кроме того, в пресс-службе ведомства добавили, что российские военные осуществили атаки на пункты временной дислокации 92-й и 14-й механизированных украинских бригад под Харьковом. Отмечается, что в общей сложности ВС РФ удалось ликвидировать более 150 националистов, а также 12 единиц бронетехники.
Ранее эксперт Ростислав Ищенко заявил, что российская армия готовится установить контроль над Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Николаевской областями.
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