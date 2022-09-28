Defense News: санкции помогут США отобрать долю оружейного рынка у России

Российский ВПК сократил экспорт из-за санкций Запада. Ограничения помогут США отобрать долю оружейного рынка у РФ, если Штаты сумеют воспользоваться ситуацией.

Об этом сообщил журнал Defense News со ссылкой на заявление координатора Совета нацбезопасности по оборонной политике и контролю над вооружениями Кары Аберкромби.

Представитель Белого дома на отраслевой конференции ComDef отметила, что оборонная промышленность России, пострадавшая от санкций, дала возможность для американских компаний и других западных корпораций "откусить" долю рынка.

"Странам, которым пришлось полагаться на российское оборудование, будет очень трудно получать продукцию оборонно-промышленного комплекса России. Это возможность для США оказать поддержку, в которой нуждаются эти страны", — подчеркнула Аберкромби.

Белый дом уже не первый раз заводит об этом речь. Ещё весной в таком же ключе высказывался сотрудник Госдепа по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Тогда он сообщил о возможностях для американской "оборонки", открывающихся после введения антироссийских санкций.