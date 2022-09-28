Добровольцы могут принять участие в СВО без ограничений по возрасту и здоровью

Российские чиновники сообщили, что для граждан нашей страны, которые хотят отправиться на фронт, не существует запретов из-за возраста или проблем со здоровьем.

"Для добровольцев ограничений нет", — написали представители "Объясняем.рф".

Вместе с этим на портале, который разработало российское правительство, напомнили, что частичной мобилизации подлежат только граждане с категориями "А", "Б" и "В".

Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с Pravda.Ru объяснила нарушения в ходе призыва россиян.