Российские чиновники сообщили, что для граждан нашей страны, которые хотят отправиться на фронт, не существует запретов из-за возраста или проблем со здоровьем.
"Для добровольцев ограничений нет", — написали представители "Объясняем.рф".
Вместе с этим на портале, который разработало российское правительство, напомнили, что частичной мобилизации подлежат только граждане с категориями "А", "Б" и "В".
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в разговоре с Pravda.Ru объяснила нарушения в ходе призыва россиян.
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С наступлением холодов в рядах украинской армии назрела проблема нехватки зимнего обмундирования.