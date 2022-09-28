Российские власти ответили, подлежат ли деятели культуры частичной мобилизации. Известно, что к ним относятся, например, танцоры, актёры и музыканты.
"Если должности не имеют брони, сотрудники находятся в запасе Вооружённых сил Российской Федерации, у граждан нет отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", — подчеркнули представители "Объясняем.рф".
Ранее на этом портале, который создало правительство нашей страны, сообщили, что частичная мобилизация распространяется на россиян с категориями "А", "Б" и "В".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.