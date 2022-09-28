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"Объясняем.рф": власти могут отправить российских артистов на фронт

Силовые структуры

Российские власти ответили, подлежат ли деятели культуры частичной мобилизации. Известно, что к ним относятся, например, танцоры, актёры и музыканты.

"Если должности не имеют брони, сотрудники находятся в запасе Вооружённых сил Российской Федерации, у граждан нет отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы", — подчеркнули представители "Объясняем.рф".

Ранее на этом портале, который создало правительство нашей страны, сообщили, что частичная мобилизация распространяется на россиян с категориями "А", "Б" и "В".

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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