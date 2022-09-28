Эксперт оценил вероятность превращения спецоперации в контртеррористическую

Доктор военных наук Константин Сивков оценил для Pravda.Ru вероятность смены формата спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на контртеррористическую.

"Контртеррористической можно будет назвать, но это не соответствует действительности, поскольку мы ведем боевые действия против регулярных войск другого государства. Единственный вариант смены формата — это переход специальной военной операции на формат войны. Хотя могут, конечно, и обозначить как контртеррористическую", — заявил Сивков.

По его словам, вероятность изменения статуса спецоперации высока, поскольку изменился статус регионов, проголосовавших за присоединение к России.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после завершения референдумов спецоперация может перейти в разряд контртеррористической.