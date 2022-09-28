Доктор военных наук Константин Сивков оценил для Pravda.Ru вероятность смены формата спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на контртеррористическую.
"Контртеррористической можно будет назвать, но это не соответствует действительности, поскольку мы ведем боевые действия против регулярных войск другого государства. Единственный вариант смены формата — это переход специальной военной операции на формат войны. Хотя могут, конечно, и обозначить как контртеррористическую", — заявил Сивков.
По его словам, вероятность изменения статуса спецоперации высока, поскольку изменился статус регионов, проголосовавших за присоединение к России.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что после завершения референдумов спецоперация может перейти в разряд контртеррористической.
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