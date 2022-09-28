Матвейчев: Киев сам подтолкнул своих граждан воссоединиться с Россией

Обстрелы и заявления Киева, что на освобождённой РФ территории живут предатели, буквально толкнули людей голосовать на референдумах.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Олег Матвейчев.

"Исподтишка там что-то взрывали, чтобы потом сказать, что это русские взрывают. Также Михаил Подоляк заявил, мол, а что вы хотите, если вы нас предали, то каждый предатель будет наказан за свои действия, и даже за мысли. Они сказали, что их обстрелы, это наказание. Естественно, люди это восприняли так, как должны это воспринять", — в беседе с URA.RU сказал эксперт.

Он высоко оценил итоги референдумов. Матвейчев отметил, что людей пугали страшно, но народ не испугался и всё сработало в обратную сторону — обстрелы, теракты привели к тому, что люди просто разозлились, они пошли и проголосовали.