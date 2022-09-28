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Килинкаров: Киев сам сделал всё для того, чтобы референдумы состоялись

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"Западная" идея заключалась в том, чтобы затащить Российскую Федерацию в долгий конфликт со всеми вытекающими. Например, дестабилизировать ситуацию в стране и осуществить очередной госпереворот.

Килинкаров: Киев сам сделал всё для того, чтобы референдумы состоялись

Об этом сообщил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров.

Однако получилось наоборот, народ в России консолидировался, а на Украине состоялись референдумы опять же в пользу РФ. Но в этом Киев виноват сам.

"Украина сделала всё для того, чтобы эти референдумы состоялись. Потому что на протяжении восьми лет было очень много вариантов, как этот внутренний украинский конфликт можно было урегулировать политико-дипломатическим путём", — отметил эксперт.

По его словам, таких шансов у Украины было как минимум четыре, но киевская власть ни одним не воспользовалась.

А референдумы состоялись только потому, что Киев всеми своими действиями вынудил народ освобождённых территорий их провести. Поскольку жить в этом государстве этим людям оказалось невозможно, и все поняли, что они там просто-напросто никому не нужны, подытожил Килинкаров.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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