Стрелков: Россия способна победить Украину без применения ядерного оружия

Если Вооружённые силы НАТО своими кадровыми частями и средствами поражения не вмешаются напрямую в военные действия на Украине, применение ядерного оружия не только нецелесообразно, но и вообще не нужно. Такое мнение высказал экс-министр обороны Донецкой Народной Респбулики (ДНР) Игорь Стрелков.

Эксперт считает, что, создав действующую армию около миллиона человек, Россия сможет нанести полное поражение Украине в течение нескольких месяцев без ядерного оружия.

Он подчеркнул, что практически вся территория Украины, по крайней мере по линию Керзона, лично для него — территория России.

И наносить ядерные удары по своей территории, когда есть возможность её освободить общевойсковыми силами, не только нецелесообразно, но и практически преступно, заключил Стрелков в беседе с НСН.