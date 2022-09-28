Данная волна частичной мобилизации в России является первой, но не последней. Такое мнение высказал экс-министр обороны Донецкой Народной Респбулики (ДНР) Игорь Стрелков в беседе с НСН.
По его расчётам, для того, чтобы одержать как можно более быструю победу на Украине и сократить потери, России нужно иметь не менее миллиона солдат в составе действующей армии.
Чем меньше людей будет призвано, тем тяжелее и кровавее обойдётся эта победа, заметил эксперт.
Он выразил уверенность в том, что вслед за первой волной мобилизации пройдут новые и новые.
По словам Стрелкова, эксцессы при таких массовых мероприятиях возможны, но со временем всё образуется.
Главное то, что, вопреки прогнозам Запада и Киева, мобилизация идёт достаточно успешно, заключил он.
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