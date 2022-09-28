Буданов: Россия и Украина ведут переговоры по обмену пленных "всех на всех"

Россия и Украина ведут переговоры по обмену пленных "всех на всех". Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

По его словам, переговорный процесс об обмене военнопленными является достаточно изнурительным. Он рассказал, что последний обмен, в результате которого на Украину вернулись 215 пленных, готовился более двух месяцев.

О каком количестве украинских пленных ведутся переговоры сейчас, глава ГУР не сообщил.

При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что всего в плену сейчас находится около 2,5 тысяч украинцев. В России же называют другую цифру — более 6 тысяч человек.