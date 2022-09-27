Рожин: в Эр-Рияде могут пройти переговоры между делегациями ВС РФ и ВСУ

Военный эксперт Борис Рожин поделился совершенно невероятной информацией.

Якобы появились сообщения о том, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный позвонил начальнику Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерию Герасимову и выразил соболезнования по поводу трагедии в Ижевске.

Кроме того, есть сообщения о том, что завтра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде могут пройти переговоры между делегациями ВС РФ и ВСУ в форматах "один на один" и "пять на пять", написал аналитик в своём Telegram-канале.

Он добавил, что ни одна из сторон официально данную информацию не подтверждала.