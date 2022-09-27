Военный эксперт Борис Рожин поделился совершенно невероятной информацией.
Якобы появились сообщения о том, что главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный позвонил начальнику Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерию Герасимову и выразил соболезнования по поводу трагедии в Ижевске.
Кроме того, есть сообщения о том, что завтра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде могут пройти переговоры между делегациями ВС РФ и ВСУ в форматах "один на один" и "пять на пять", написал аналитик в своём Telegram-канале.
Он добавил, что ни одна из сторон официально данную информацию не подтверждала.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Канцлер ФРГ Шольц раздражённо прокомментировал слова Дмитрия Кулебы, удивившегося нежеланию Берлина поставлять танки Киеву.