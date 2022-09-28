Данилов: Киев предоставит план на случай применения Россией ядерного оружия

Украинские войска не будут останавливать своё наступление даже в случае применения тактического ядерного оружия со стороны России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

В СНБО разработали подробную инструкцию для украинцев на случай ядерного удара и намерены "её максимально обнародовать" в ближайшие дни, указал он.

"Возможное использование РФ ядерного оружия не остановит Украину в обороне территорий. Если не будет ответа мирового сообщества, НАТО на такую ​​дерзкую атаку, то не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не может никто", — заявил Данилов в интервью "Радио Свобода"*.

*включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента