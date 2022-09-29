Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков считает, что при наличии у армии РФ мотивации, достаточного вооружения и снабжения Украине осталось существовать меньше года. Такое мнение эксперт высказал в беседе с НСН.
Он отметил готовность российских солдат воевать, поскольку они понимают, что идут защищать "своих".
"Глядя, как доблестные воины разносят больницы, школы, обстреливают мирные населённые пункты у границы России, люди поняли то, о чём 8 лет молчала пропаганда", — сказал эксперт.
Он подчеркнул то, что государство должно обеспечить военных нормальным вооружением и снабжением, чтобы у солдат была мотивация воевать. Стрелков назвал это первоочередной задачей Министерства обороны РФ.
"Если государство и Вооружённые силы справятся с этой задачей, Украине осталось существовать даже в нынешнем её виде менее года", — сделал заключение эксперт.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.