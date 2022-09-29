Стрелков заявил, что Украине осталось существовать меньше года

Экс-министр обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Стрелков считает, что при наличии у армии РФ мотивации, достаточного вооружения и снабжения Украине осталось существовать меньше года. Такое мнение эксперт высказал в беседе с НСН.

Он отметил готовность российских солдат воевать, поскольку они понимают, что идут защищать "своих".

"Глядя, как доблестные воины разносят больницы, школы, обстреливают мирные населённые пункты у границы России, люди поняли то, о чём 8 лет молчала пропаганда", — сказал эксперт.

Он подчеркнул то, что государство должно обеспечить военных нормальным вооружением и снабжением, чтобы у солдат была мотивация воевать. Стрелков назвал это первоочередной задачей Министерства обороны РФ.

"Если государство и Вооружённые силы справятся с этой задачей, Украине осталось существовать даже в нынешнем её виде менее года", — сделал заключение эксперт.