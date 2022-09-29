Стрелков: "Пора создавать госкомитет обороны и объявлять войну"

Без введения в действие свода законов, аналогичных 22 июня 1941 года, а также военного положения, в РФ не справиться с "пятой колонной".

Об этом сообщил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

"Без нормального правового обеспечения, без военного положения, без введения в действие комплекса законов аналогичных, которые были введены в действие 22 июня 1941 года, даже самые серьёзные усилия в чисто военном и военно-экономическом промышленном плане не будут работать", — в своём видеоблоге отметил ополченец.

Он подчеркнул, что во время Великой Отечественной войны был создан госкомитет обороны с передачей ему всех высших управленческих функций. Правда, чтобы создать госкомитет обороны, в России нужно или объявить войну, или ввести такой режим, который максимально будет к ней приближен по правому статусу.

Надо выходить из режима спецоперации, которая не имеет юридического статуса, ввести военное положение, мобилизовывать экономику и всё к ней прилегающее, подытожил Стрелков.