Генштаб ВСУ: русская армия продолжает наступление в ДНР

Объединённые силы РФ и ЛДНР продолжают наступать в ДНР.

Это главное из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба ВСУ 28 сентября.

Армия России продолжает сосредоточивать войска и наносить удары, чтобы занять всю территорию Донецкой области, сообщает украинское командование.

"ВС РФ наступают в районах н. п. Зайцево, Майорск, Железное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное", — отмечено в сводке.

Русская армия нанесла два ракетных и три авиационных ударов, а также шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах восьми населённых пунктов, подытожили в ГШ Украины.