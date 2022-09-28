Объединённые силы РФ и ЛДНР продолжают наступать в ДНР.
Это главное из "свежей" вечерней сводки Генерального штаба ВСУ 28 сентября.
Армия России продолжает сосредоточивать войска и наносить удары, чтобы занять всю территорию Донецкой области, сообщает украинское командование.
"ВС РФ наступают в районах н. п. Зайцево, Майорск, Железное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное", — отмечено в сводке.
Русская армия нанесла два ракетных и три авиационных ударов, а также шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам в районах восьми населённых пунктов, подытожили в ГШ Украины.
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