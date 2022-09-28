Арестович о захвате Крыма, Ростова и Краснодара: "Там потомки наших казаков"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович уверен, что крымчане после мобилизации в РФ испытывают "лёгкую переоценку ценностей", поэтому будут рады приходу ВСУ.

Генерал США Бен Ходжес заявил, что к середине 2023-го ВСУ уже будут в Крыму. Этот прогноз очень воодушевил Алексея Арестовича.

Украинский военный аналитик рассказал о своих соображениях на этот счёт.

"У меня такое ощущение, что нас там реально будут встречать с цветами", — сказал помощник Зеленского.

Он отметил, что крымчане, взявшие российские паспорта, могут искупить своё "предательство", встав на сторону Украины.

Арестович уверен, что ВСУ будут охотно сдаваться в плен мобилизованные из Крыма, Херсонской и Запорожской областей.

"Вся эта история закончится тем, что мы придём в Крым, а нас там будут встречать реально цветами, а ещё крымские татары 300 тысяч человек", — поделился своими мыслями военный обозреватель.

Помощник Зеленского рассказал свой сон о том, что украинскую армию с цветами встречают в Ростовской области и Краснодарском крае.

"Там же полно этнических украинцев. Проведём референдум, у нас там по-настоящему будет 90%. Они будут просить, чтобы мы пришли, и мы придём. Мы говорим с ними на одном языке. Там потомки наших казаков, которые туда переехали. Просто какое-то время займёт перемалывание этой массы беспомощной", — сказал Арестович.