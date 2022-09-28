Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес сделал прогнозы об успешном наступлении ВСУ на Донбассе и в Крыму.
Генерал США не сомневается, что ВСУ сумеют оттеснить российскую армию на позиции 23 февраля к концу года, а к середине 2023-го украинская армия, по его мнению, уже появится в Крыму.
Ходжес похвалил Генштаб ВСУ за хорошую работу по планированию и подготовке.
"Я бы подождал, пока они продолжают разрушать российскую логистику… Я надеюсь, что к концу этого года украинские силы потеснят российские силы к позициям 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — выразил своё мнение представитель США.
Ранее Бен Ходжес пригрозил России "сокрушительным ударом" в ответ на применение ядерного оружия.
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