Генерал США Ходжес: К середине 2023-го ВСУ уже будут в Крыму

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес сделал прогнозы об успешном наступлении ВСУ на Донбассе и в Крыму.

Генерал США не сомневается, что ВСУ сумеют оттеснить российскую армию на позиции 23 февраля к концу года, а к середине 2023-го украинская армия, по его мнению, уже появится в Крыму.

Ходжес похвалил Генштаб ВСУ за хорошую работу по планированию и подготовке.

"Я бы подождал, пока они продолжают разрушать российскую логистику… Я надеюсь, что к концу этого года украинские силы потеснят российские силы к позициям 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — выразил своё мнение представитель США.

Ранее Бен Ходжес пригрозил России "сокрушительным ударом" в ответ на применение ядерного оружия.