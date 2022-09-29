Нехватка средств ПВО и переносных зенитных комплексов в украинской армии привела к тому, что вертолёты ВКС РФ практически в упор расстреливают позиции боевиков.
В украинских соцсетях распространяется ролик, снятый солдатом ВСУ из окопа на переднем крае. В нём боевик жалуется на российский вертолёт, который с минимальной дистанции атакует укрепления националистов.
"Нэма чем стрелять!" — сокрушается автор видео.
Тем временем боевая машина ВКС РФ, произведя залп неуправляемыми ракетами, разворачивается для новой атаки.
"Делает круг и начинает сейчас опять стрелять по нам", — сообщает украинец командованию.
Накануне Генштаб ВСУ признал, что союзники ведут мощное наступление на Артёмовск, обстреливая укрепрайоны боевиков из всех видов артиллерии.
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