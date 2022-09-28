Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут массированный обстрел позиций ВСУ, гласит очередная сводка украинского генштаба.
По данным командования армии Украины, за прошедшие сутки по укрепрайонам боевиков в районе Артёмовска было нанесено десять ракетных ударов, 17 раз обстрел вела авиация, а также зафиксировано более сотни применений ракетных систем залпового огня.
"Российские войска ведут наступательные действия в районах Зайцево, Майорска, Железного, Николаевки Второй, Первомайского, Победы, Новомихайловки и Безымянного", — сообщает Генштаб ВСУ.
Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что чеченским бойцам удалось успешно отразить контратаку украинских боевиков, которая кончилась "позорным бегством" националистов.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.