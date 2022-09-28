Генштаб ВСУ: российские войска обстреливают позиции и наступают на Артёмовск

Союзные войска ВС РФ и ополчения ЛДНР ведут массированный обстрел позиций ВСУ, гласит очередная сводка украинского генштаба.

По данным командования армии Украины, за прошедшие сутки по укрепрайонам боевиков в районе Артёмовска было нанесено десять ракетных ударов, 17 раз обстрел вела авиация, а также зафиксировано более сотни применений ракетных систем залпового огня.

"Российские войска ведут наступательные действия в районах Зайцево, Майорска, Железного, Николаевки Второй, Первомайского, Победы, Новомихайловки и Безымянного", — сообщает Генштаб ВСУ.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал, что чеченским бойцам удалось успешно отразить контратаку украинских боевиков, которая кончилась "позорным бегством" националистов.