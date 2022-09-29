Гурулёв призвал изменить подход к СВО после объявления частичной мобилизации

Россия должна изменить подход к проведению спецоперации на Украине после объявления частичной мобилизации. Такое мнение выразил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв.

По его словам, для предотвращения наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) не нужно "метаться" одним батальоном по всему фронту. Он считает, что боевые действия следует вести целыми полками, дивизиями и армиями.

"Надо пересмотреть сам подход", — подчеркнул Гурулёв.

В среду, 28 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что только президент РФ Владимир Путин может принять решение об изменении формата спецоперации.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов призвал ввести контртеррористический статус на территории региона, который позволит в быстрые сроки "навести порядок" и защитить население от националистов.