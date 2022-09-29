Среди пленных, которых сейчас возвращает и обменивает Россия, есть немало тех, которые сдались, просто испугавшись при виде противника. Об этом рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он объяснил в беседе с изданием "Военное дело", что означает понятие "добровольная сдача в плен", за которую теперь можно получить тюремный срок.
По словам аналитика, это определено ясно и просто за много прошлых войн. Добровольной сдачей в плен можно считать, когда боец сдаётся, имея все возможности для дальнейшего сопротивления.
То есть боеприпасы у него не закончились, оружие есть, он находится на боевой позиции, пояснил Шурыгин.
Если же исчерпаны все возможности для сопротивления, солдат ранен или у него больше ничего вообще не осталось, то это добровольной сдачей в плен не является, заключил Шурыгин.
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