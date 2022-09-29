Путин планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что российский лидер Владимир Путин намерен организовать оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Мероприятие может пройти в четверг, 29 сентября.

Известно, что в пятницу, 30 сентября, власти подпишут договоры о включении четырёх регионов в состав Российской Федерации.