Леонков: США могут ударить по крупным активам РФ после атак на "Северные потоки"

США после ЧП на "Северных потоках" способны нанести удары по крупным активам РФ, которые находятся в разных странах мира. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.

В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что спецслужбы США и Британии решились на диверсии в связи с проведением частичной мобилизации на территории России, а также референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.

По его словам, ранее Запад уже предпринимал попытки повредить газотранспортную инфраструктуру РФ в Воронежской области, однако правонарушителя успели вовремя поймать. Силовики нашли у него пластид, произведённый в Великобритании, пояснил военспец.

Как подчеркнул Леонков, Штаты могут провести ещё несколько диверсий на российские объекты. Он добавил, что под ударом находятся нефтеналивные терминалы РФ.

"Один из самых крупных расположен в ливийском Триполи", — сказал эксперт.

Специалист уточнил, что этот терминал охраняют сотрудники частных военных компаний. Он призвал усилить безопасность объекта во избежание терактов.