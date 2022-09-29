США после ЧП на "Северных потоках" способны нанести удары по крупным активам РФ, которые находятся в разных странах мира. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.
В интервью Общественной Службе Новостей он отметил, что спецслужбы США и Британии решились на диверсии в связи с проведением частичной мобилизации на территории России, а также референдумов в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях.
По его словам, ранее Запад уже предпринимал попытки повредить газотранспортную инфраструктуру РФ в Воронежской области, однако правонарушителя успели вовремя поймать. Силовики нашли у него пластид, произведённый в Великобритании, пояснил военспец.
Как подчеркнул Леонков, Штаты могут провести ещё несколько диверсий на российские объекты. Он добавил, что под ударом находятся нефтеналивные терминалы РФ.
"Один из самых крупных расположен в ливийском Триполи", — сказал эксперт.
Специалист уточнил, что этот терминал охраняют сотрудники частных военных компаний. Он призвал усилить безопасность объекта во избежание терактов.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.