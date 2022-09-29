Резников надеется на плохое состояние ядерного оружия в РФ: "Бахнет прямо там"

Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал российское ядерное оружие "хламом".

Резников не верит, что ядерное оружие РФ находится в хорошем состоянии. Он считает, что оставшееся от советских времён оружие в России давно подлежит списанию и утилизации.

"Мы его отдали в Россию. Поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России? Наши ракеты "Сатана" в России ещё на вооружении, мы их производили более 40 лет назад. И возникает вопрос: кто их обслуживает, по каким документам и сколько лет этим инженерам", — выразил своё мнение министр обороны Украины.

Резников заявил, что данное оружие может быть опасно для самой России.

"Можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", — сказал представитель Украины.

Ранее в офисе Владимира Зеленского заявили, что Украина готова создать "грязную ядерную бомбу".