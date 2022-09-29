Командир отряда БАРС-13 о ситуации возле Лимана: "Обстановка крайне сложная"

Командир добровольческого отряда БАРС-13 ("Русский легион") Сергей Фомченков рассказал о ситуации в районе Красного Лимана в ДНР.

Отряду Фомченкова приходится удерживать оборону населённого пункта Дробышево, который находится к северо-западу от Лимана.

По словам командира, обстановка в этой районе остаётся очень напряжённой, украинские военные, которые имеют численное преимущество, продолжают упорные атаки на Дробышево.

"Обстановка по-прежнему крайне сложная. Противник не оставляет попыток выбить нас из Дробышева. Противник многократно превосходит нас по численности. Атаки предпринимаются пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Активно используются беспилотники. Тем не менее БАРС-13 стойко удерживает свои позиции", — рассказал Фомченков в разговоре с RT.

При этом командир отметил, что несмотря на всю сложность положения, бойцы отряда БАРС-13 не падают духом, поддерживают друг друга и готовы биться до конца.