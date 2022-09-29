Подоляка: битва за Красный Лиман превращается в новое генеральное сражение

Украинская армия упорно рвётся в Красный Лиман, бросая в бой резервы и не считаясь с потерями, сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.

Боевики пытаются любым способом перерезать линии коммуникации, оставив защитников города без снабжения, чтобы взять населённый пункт под контроль и таким образом отомстить России за политическое поражение на референдумах в четырёх бывших областях Украины.

"Для Киева это (результат голосования. — Прим. ред.) очень болезненная пощёчина, — уточнил специалист. — Особенно результат в Запорожской и Херсонской областях".

Именно поэтому киевский режим требует от командования украинской армии любой ценой добиться военной победы, отметил Подоляка.

Ссылаясь на собственные источники, эксперт рассказал, что в настоящее время Генштаб ВСУ готовит генеральное наступление на Красный Лиман, чтобы "военной победой стереть позор политического поражения режима Зеленского".

"Это будет решающее сражение, которое определит дальнейший ход боевых действий", — делает вывод аналитик.

Ранее специалист пояснил, в каком случае Россия пойдёт на применение тактического ядерного оружия на Украине.