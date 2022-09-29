Украинская армия упорно рвётся в Красный Лиман, бросая в бой резервы и не считаясь с потерями, сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.
Боевики пытаются любым способом перерезать линии коммуникации, оставив защитников города без снабжения, чтобы взять населённый пункт под контроль и таким образом отомстить России за политическое поражение на референдумах в четырёх бывших областях Украины.
"Для Киева это (результат голосования. — Прим. ред.) очень болезненная пощёчина, — уточнил специалист. — Особенно результат в Запорожской и Херсонской областях".
Именно поэтому киевский режим требует от командования украинской армии любой ценой добиться военной победы, отметил Подоляка.
Ссылаясь на собственные источники, эксперт рассказал, что в настоящее время Генштаб ВСУ готовит генеральное наступление на Красный Лиман, чтобы "военной победой стереть позор политического поражения режима Зеленского".
"Это будет решающее сражение, которое определит дальнейший ход боевых действий", — делает вывод аналитик.
Ранее специалист пояснил, в каком случае Россия пойдёт на применение тактического ядерного оружия на Украине.
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