Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что его коллега в военно-политическом блоке НАТО, руководитель Вооружённых сил Штатов Кристофер Каволи одобрил деятельность украинской армии.
По информации представителей Залужного, он поговорил с военным по телефону. Украинский главком рассказал о ситуации на фронте и необходимых Киеву вооружениях. Также Залужный и Каволи обсудили объявление частичной мобилизации в РФ. Во время беседы он подчеркнул, что альянс и Вашингтон продолжат помогать ВСУ.
"Получил одобрительную оценку", — добавил руководитель армии Украины.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инструкторы НАТО принимаю участие в атаках ВСУ.
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