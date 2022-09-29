Главком ВСУ Залужный рассказал о похвале со стороны командования силами НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что его коллега в военно-политическом блоке НАТО, руководитель Вооружённых сил Штатов Кристофер Каволи одобрил деятельность украинской армии.

По информации представителей Залужного, он поговорил с военным по телефону. Украинский главком рассказал о ситуации на фронте и необходимых Киеву вооружениях. Также Залужный и Каволи обсудили объявление частичной мобилизации в РФ. Во время беседы он подчеркнул, что альянс и Вашингтон продолжат помогать ВСУ.

"Получил одобрительную оценку", — добавил руководитель армии Украины.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что инструкторы НАТО принимаю участие в атаках ВСУ.