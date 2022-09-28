Глава ДНР Пушилин: инструкторы НАТО принимают участие в атаках армии Украины

Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что тренеры военно-политического блока НАТО не только обучают украинских военных, но и руководят подразделениями.

"Ведут их в атаку", — добавил глава региона во время пресс-конференции.

По информации чиновника, количество инструкторов альянса на фронте увеличивается.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о планах Киева получить контроль над Крымом. Для этого нужны 20 бригад и западное вооружение, добавил украинский военный.