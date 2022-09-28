Руководитель Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сказал, что тренеры военно-политического блока НАТО не только обучают украинских военных, но и руководят подразделениями.
"Ведут их в атаку", — добавил глава региона во время пресс-конференции.
По информации чиновника, количество инструкторов альянса на фронте увеличивается.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о планах Киева получить контроль над Крымом. Для этого нужны 20 бригад и западное вооружение, добавил украинский военный.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.