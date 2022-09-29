Националисты украинской армии в ЛНР нанесли удар американскими гаубицами M777 по мирным жителям города Рубежное.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По сообщению портала, среди мирного населения есть убитые и раненые.
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ВСУ продолжают наступать в Харьковской области на Красный Лиман, откуда можно атаковать Лисичанск в ЛНР. Но Минобороны РФ как будто этого не замечает.